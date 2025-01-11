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Мир

Фонду "Хинд Раджаб", выслеживающему солдат ЦАХАЛа, отказано в приглашении на конференцию в Дании

Антисемитизм
Пропаганда
время публикации: 11 января 2025 г., 17:01 | последнее обновление: 11 января 2025 г., 17:25
Фонду "Хинд Раджаб", выслеживающему солдат ЦАХАЛа, отказано в приглашении на конференцию в Дании
AP Photo/Bram Janssen

Европейский фонд "Хинд Раджаб", представитель которого был приглашен на конференцию, посвященную "палестинскому вопросу", сообщил, что организаторы мероприятия в последнюю минуту отменили свое приглашение, пишет "Мако".

"Хинд Раджаб" утверждает, что решение было принято организаторами после "лживых публикаций" в израильских СМИ, которые связывают фонд с "движениями сопротивления в Ливане и Палестине".

Согласно имеющимся данным, фонд "Хинд Раджаб" связан с "Движением 30 марта", обе организации возглавляют одни те же люди: Диаб Абу Джахья и Карим Хасан, проживающие в Бельгии. Оба они являются радикальными исламскими активистами, оба выражали поддержку террористической организации "Хизбалла" и включены властями США в список лиц, которые подлежат специальной проверке в случае вылета в Соединенные Штаты.

Основная деятельность обеих организаций, "Хинд Раджаб" и "Движение 30 марта", заключается в обнаружении "цифровых следов" израильских военнослужащих в соцсетях, в основном тех, кто был на территории сектора Газы. Эти данные передаются в Уголовный суд в Гааге, также это позволяет активистам организации отслеживать перемещение израильских военнослужащих по миру и призывать к "справедливому суду над ними".

Мир
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