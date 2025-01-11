Зеленский сообщил, что в Курской области взяты в плен военные из Северной Кореи

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своих соцсетях фотографии с военными из Северной Кореи, взятыми в плен в Курской области России, частично оккупированной ВСУ.

"Речь идет о двух военных Северной Кореи, один из которых 9 января 2025 года был захвачен бойцами тактической группы № 84 ССО, а другой – воинами-десантниками Вооруженных сил Украины", – написал Зеленский.

В сообщении президента Украины говорится, что пленные корейцы были доставлены в Киев, они не разговаривают на русском или английском языках, поэтому общение с ними происходит через переводчиков корейского "во взаимодействии с разведкой Южной Кореи", пишет ВВС.

Сообщается, что один из пленных имел при себе военный билет российского образца, выданный на имя другого человека с регистрацией в Республике Тува, а другой был без документов.