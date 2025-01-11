x
11 января 2025
|
последняя новость: 16:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 января 2025
|
11 января 2025
|
последняя новость: 16:29
11 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Зеленский сообщил, что в Курской области взяты в плен военные из Северной Кореи

Война в Украине
Война в России
время публикации: 11 января 2025 г., 15:56 | последнее обновление: 11 января 2025 г., 16:25
Владимир Зеленский
Alessandro della Valle/Keystone via AP, Pool

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своих соцсетях фотографии с военными из Северной Кореи, взятыми в плен в Курской области России, частично оккупированной ВСУ.

"Речь идет о двух военных Северной Кореи, один из которых 9 января 2025 года был захвачен бойцами тактической группы № 84 ССО, а другой – воинами-десантниками Вооруженных сил Украины", – написал Зеленский.

В сообщении президента Украины говорится, что пленные корейцы были доставлены в Киев, они не разговаривают на русском или английском языках, поэтому общение с ними происходит через переводчиков корейского "во взаимодействии с разведкой Южной Кореи", пишет ВВС.

Сообщается, что один из пленных имел при себе военный билет российского образца, выданный на имя другого человека с регистрацией в Республике Тува, а другой был без документов.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 05 ноября 2024

Korean Herald: Россия расплачивается рисом за военную помощь Северной Кореи
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 20 октября 2024

Военнослужащие из КНДР начали получать российское обмундирование перед отправкой на фронт
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 октября 2024

Зеленский заявил, что КНДР направляет войска на войну с Украиной