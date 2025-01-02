Крушение самолета в Южной Корее: в аэропорту и штаб-квартире авиакомпании проведены обыски

В рамках расследования крушения в аэропорту Муан пассажирского самолета Boeing 737-8AS компании Jeju Air, унесшего жизни 179 человек, полиция Южной Кореи провела обыски в штаб-квартире авиакомпании и в аэропорту. Генеральному директору авиакомпании Ким И-Бае запрещен выезд из страны.

"Мы намерены оперативно провести всеобъемлющее расследование, чтобы назвать причины катастрофы и установить ответственных, согласно принципам правозаконности", – говорится в заявлении полиции.

На месте крушения продолжаются поисковые работы. Семьи многих погибших отказываются покидать аэропорт, ставший мемориалом. Среди находящихся на месте волонтеров можно увидеть и известных рестораторов, готовящих для тех, кто потерял родных.