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Мир

Второй раз за два дня: на стенах синагоги Сиднея вновь появились антисемитские граффити

Антисемитизм
время публикации: 11 января 2025 г., 07:21 | последнее обновление: 11 января 2025 г., 07:27
Второй раз за два дня: на стенах синагоги Сиднея вновь появились антисемитские граффити
AP Photo/Mark Baker

На стены одной из синагог Сиднея неизвестные вандалы нанесли антисемитские граффити. Об этом сообщила местная полиция, добавив, что по данному факту начато расследование.

Инцидент произошел спустя сутки после аналогичного акта вандализма в другой сиднейской синагоге.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе выразил свое возмущение этими инцидентами, заявив: "В нашем многокультурном и толерантном обществе нет места для такого рода преступлений".

Мир
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