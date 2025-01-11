Второй раз за два дня: на стенах синагоги Сиднея вновь появились антисемитские граффити
время публикации: 11 января 2025 г., 07:21 | последнее обновление: 11 января 2025 г., 07:27
На стены одной из синагог Сиднея неизвестные вандалы нанесли антисемитские граффити. Об этом сообщила местная полиция, добавив, что по данному факту начато расследование.
Инцидент произошел спустя сутки после аналогичного акта вандализма в другой сиднейской синагоге.
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе выразил свое возмущение этими инцидентами, заявив: "В нашем многокультурном и толерантном обществе нет места для такого рода преступлений".
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