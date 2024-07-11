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Мир

В Обнинске совершено нападение на синагогу

время публикации: 11 июля 2024 г., 22:56 | последнее обновление: 11 июля 2024 г., 23:01
В Обнинске совершено нападение на синагогу
AP Photo/Markus Schreiber

В городе Обнинск Калужской области неизвестные проникли на территорию синагоги и подожгли внутреннюю электроподстанцию. Об этом сообщается на сайте Федерации еврейских общин России.

Инцидент произошел вечером 10 июля. Вандалы выломали часть забора, пытались разбить окна главного здания и вскрыть дверь, но забраться внутрь синагоги им не удалось.

В результате этого акта вандализма никто не пострадал.

Раввин Александр Борода, президент ФЕОР, заявил, что власти не должны игнорировать случившееся. По его словам, нападение на объект религиозного значения, с какой бы целью оно ни было совершено, – это экстремизм, и виновники должны быть наказаны.

По данным федерации, еврейская община Обнинска насчитывает около 800 человек.

Об акте вандализма на территории синагоги также написали ведущие российские информационные агентства – РИА Новости и ТАСС.

Мир
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