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Минфин США ввел санкции против трех израильтян, четырех форпостов и организации "Лехава"

время публикации: 11 июля 2024 г., 18:14 | последнее обновление: 11 июля 2024 г., 18:14
Штаб-квартира международного департамента министерства финансов США
Wikipedia.org. Фото: APK

Министерство финансов США сообщило о введении санкций в отношении трех израильтян, четырех форпостов в Иудее и Самарии и организации "Лехава" за их причастность к "актам насилия против палестинцев на Западном берегу".

В пресс-релизе минфина указывается, что члены организации "Лехава", возглавляемой Бенци Гопштейном, неоднократно совершали нападения на палестинцев, выбирая для этого самые уязвимые и нестабильные районы.

Кроме того, в пресс-релизе говорится, форпосты в Иудеи и Самарии, подпавшие под санкции, используются как базы для нападений на палестинцев и совершения преступлений против их собственности, захвата пастбищ или лишения палестинцев доступа к колодцам.

В пресс-релизе кроме Бенци Гопштейна в пресс-релизе другие имена не упоминаются. Но, по информации израильских СМИ, в санкционный список внесена Руат Бен-Хаим, основательница организации "Цав 9".

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