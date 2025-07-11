Министерство юстиции РФ обновило реестр "иностранных агентов". В список включены: активист, участник партии "Парнас" Павел Елизаров; активистка и соосновательница фонда "Свободная Якутия" Раиса Зубарева; журналистка Дарья Литвишко; журналист Валерий Поташов; автор YouTube-блога "Гроза" Николай Росов.

Также в реестр "иноагентов" добавили украинское общественное движение "Наш выход", которое называет своей целью поиск и возвращение домой российских военнослужащих с войны в Украине, сообщает "Медуза".

По версии минюста, представители движения распространяли недостоверную информацию о решениях и политике властей Российской Федерации, взаимодействовали с иностранными организациями, распространяли материалы "иноагентов", а также выступали против "специальной военной операции" России в Украине.