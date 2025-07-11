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Мир

Министерство юстиции РФ обновило реестр "иностранных агентов"

Россия
время публикации: 11 июля 2025 г., 18:57 | последнее обновление: 11 июля 2025 г., 20:03
Минюст РФ обновил реестр "иноагентов"
Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Министерство юстиции РФ обновило реестр "иностранных агентов". В список включены: активист, участник партии "Парнас" Павел Елизаров; активистка и соосновательница фонда "Свободная Якутия" Раиса Зубарева; журналистка Дарья Литвишко; журналист Валерий Поташов; автор YouTube-блога "Гроза" Николай Росов.

Также в реестр "иноагентов" добавили украинское общественное движение "Наш выход", которое называет своей целью поиск и возвращение домой российских военнослужащих с войны в Украине, сообщает "Медуза".

По версии минюста, представители движения распространяли недостоверную информацию о решениях и политике властей Российской Федерации, взаимодействовали с иностранными организациями, распространяли материалы "иноагентов", а также выступали против "специальной военной операции" России в Украине.

Мир
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