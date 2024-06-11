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Сторонница "Палестины от реки до моря" Йоланда Диас ушла в отставку после поражения на выборах

время публикации: 11 июня 2024 г., 09:06 | последнее обновление: 11 июня 2024 г., 09:17
Сторонница "Палестины от реки до моря" Йоланда Диас ушла в отставку после поражения на выборах
AP Photo/Manu Fernandez

Вице-премьер правительства Испании Йоланда Диас сообщила об отставке с поста председателя ультралевого движения "Сумар". Основанием для этого стал результат, показанный движением на выборах в Европейский парламент.

Движение получило всего 4,7% голосов избирателей и направит в Европарламент лишь трех представителей. На выборах в парламент Испании в 2023 году за "Сумар" проголосовали более 12% избирателей.

При этом Диас намерена остаться на посту вице-премьера. "У меня есть обязательства – необходимо обеспечить, чтобы разочарование правительством сменилось на права и надежду", – заявила она, отметив, что выборы дали политикам возможность посмотреть на себя в зеркало.

53-летняя Диас – член Коммунистической партии Испании. Она вызвала возмущение в Израиле, опубликовав в социальных сетях ролик, на котором призывала "освободить Палестину от реки и до моря" – что означает призыв к уничтожению еврейского государства.

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