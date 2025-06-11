Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1204-й день войны

Минобороны РФ 11 июня 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В сегодняшнем отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники четырех механизированных, штурмовой, егерской, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Вакаловщина, Хотень, Писаревка, Рыжевка, Павловка, Андреевка, Кондратовка, Новая Сечь и Садки Сумской области. На Харьковском направлении поражены подразделения двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тихое, Ветеринарное и Волчанск Харьковской области. Потери ВСУ составили до 165 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М777 производства США. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Андреевка Харьковской области, Карповка, Ямполь, Волчий Яр и Кировск Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак", семь автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Октава-С" и три склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады спецназначения "Азов" и бригады теробороны в районах населенных пунктов Серебрянка, Васюковка, Северск, Петровка, Часов Яр, Белая Гора, Плещеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 135 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, пикап и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную установку "Krab" польского производства. Группировка войск "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника. Подразделения 55-й мотострелковой бригады вышли к западной границе Донецкой Народной Республики и совместно со штурмовыми отрядами 90-й танковой дивизии продолжают наступательные действия по территории Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям семи механизированных, горно-штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Новоподгородное Днепропетровской области, Степановка, Красноармейск, Димитров, Петровского, Новопавловка, Новониколаевка и Алексеевка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 460 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и три артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий широким фронтом вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и развивают наступление на территории Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Шевченко Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Малиновка Запорожской области. ВСУ потеряли более 225 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоданиловка, Павловка, Каменское Запорожской области, Никольское, Велетенское Херсонской области. Уничтожено до 70 военнослужащих, два пикапа, две 155-мм гаубицы М777 производства США и три станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение цехам по производству беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, пункту управления разведкой и наведения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам боеприпасов и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 120 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 62845 беспилотных летательных аппаратов, 611 зенитных ракетных комплексов, 23860 танков и других боевых бронированных машин, 1572 боевые машины реактивных систем залпового огня, 26038 орудий полевой артиллерии и минометов, 36726 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 111400 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 138 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).