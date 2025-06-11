Рябков: украинские удары не нанесли ощутимого ущерба российскому ядерному потенциалу

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что украинские удары по российским военным аэродромам 1 июня не нанесли ощутимого ущерба российскому ядерному потенциалу.

"Потенциал ядерного сдерживания США в результате этих действий не понес ощутимого ущерба. Наш потенциал ядерного сдерживания США и любого другого потенциального противника не понес существенного ущерба по причине того, что масштабы последствий этого нападения Киевом сознательно, преднамеренно, целенаправленно преувеличиваются", – заявил чиновник.

"Во-вторых, та техника, которая пострадала в результате нападения: а) может быть и будет восстановлена; б) она далеко не вся относится к тем платформам, которые входят в систему зачета по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений", – цитирует Рябкова агентство "Интерфакс".

Напомним: Израильская компания ImageSat International, являющаяся оператором спутника наблюдения Eros-B и предоставляющая разведывательные решения, передала редакции Newsru.co.il и другим СМИ снимки, на которых показаны последствия операции "Паутина", осуществленной Службой безопасности Украины (СБУ) 1 июня 2025 года на российской авиабазе "Белая" в Иркутской области и на авиабазе "Оленья" в Мурманской области.

Всего в тот день FPV-дроны атаковали четыре российские авиабазы, "Белая" была самой дальней целью – около 4700 км от украинской границы.

На представленных снимках показаны три зоны поражения на авиабазе "Белая". Все самолеты стояли без прикрытия. В первой зоне поражены и полностью уничтожены четыре стратегических бомбардировщика Ту-22М3. Во второй зоне поражены и полностью уничтожены четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС.

На авиабазе "Оленья", судя по предоставленным снимкам, были уничтожены четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС. По другим данным, там же был уничтожен и самолет Ан-12. Все самолеты стояли без прикрытия.

Таким образом, только на двух авиабазах – "Белая" и "Оленья" – были уничтожены не менее 12 стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев.

В отчетах генштаба ВСУ 3 июня было сказано про ликвидацию 12 самолетов (без указания типа), а затем – еще 29 самолетов – итого 41 машина. Российская сторона официально не подтверждает даже очевидную потерю 12 стратегических бомбардировщиков.

СБУ заявляла о ликвидации 41 российского самолета, среди них – А-50, Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160.

Оценка NATO: уничтожено 15 бомбардировщиков ТУ-95МС, 12 бомбардировщиков ТУ-22М3, один самолёт раннего предупреждения А-50. При этом отмечается, что потери могут быть более значительными.