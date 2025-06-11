Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих

Помощник президента России Владимир Мединский сообщил о начале обмена телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной – в рамках соглашений, достигнутых 2 июня на переговорах в Стамбуле.

Согласно РИА Новости, на данном этапе Украине были переданы тела 1212 военнослужащих, Россия получила 27 тел. "Теперь их можно будет предать земле по-христиански. Работа продолжится все эти дни", – заявил Мединский.

Канал "Украина 24" подчеркивает, что репатриированы тела защитников с Курщины, Харьковщины, Луганщины, Донетчины, Запорожской области, Херсонщины. Отметим, что Курская область входит в состав России.

Ранее был произведен обмен пленными моложе 25 лет. О том, сколько военнослужащих вернулось на родину, не сообщается. 12 июня должен быть произведен обмен тяжелоранеными.