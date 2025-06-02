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Мир

Завершился второй раунд украинско-российских переговоров в Стамбуле

Турция
Россия
Украина
Война в Украине
время публикации: 02 июня 2025 г., 16:35 | последнее обновление: 02 июня 2025 г., 16:44
Завершился второй раунд украинско-российских переговоров в Стамбуле
Ukrainian Ministry of Defense via AP

Второй раунд переговоров представителей Украины и России в Стамбуле завершился менее чем через час после их начала. Напомним, планиуемое на 13:00 начало переговоров в итоге было отложено почти на два часа, и фактически встреча началась в 14:45.

По требованию России, на переговорах не было представителей США. Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий, объясняя этот момент, подчеркнул: "Для нас непонятно, почему для них (России) это так критично. По нашему мнению, американцы должны там быть. Но что они скрывают – это вопрос к ним". В связи с этим требованием российской стороны, на переговорах присутствовал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, как представитель принимающей стороны.

Задержку с началом переговоров почти на два часа МИД Украины объяснил необходимостью консультаций со столицами. В ходе переговоров стороны обсудили перспективы прекращения огня, гуманитарные вопросы и возможность встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.

Представитель офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что российской стороне был передан список украинских детей, которые были незаконно депортированы, принудительно перемещены или которые незаконно удерживаются на оккупированных украинских территориях.

Кроме того, обсуждался вопрос обмена военнопленными. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в скором времени ожидается освобождение удерживаемых Россией в плену украинских военнослужащих в обмен на российских военнопленных.

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