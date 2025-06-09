Россия и Украина начали новый обмен пленными, он продлится несколько дней

Министерство обороны РФ сообщило, что Россия и Украина начали новый обмен пленными, договоренность о котором была достигнута в ходе недавних переговоров в Стамбуле. Общее число обменянных не называется.

"9 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена первая группа российских военнослужащих возрастом до 25 лет. Взамен передана аналогичная численность военнопленных ВСУ", – сообщает МО РФ.

Информацию о новом обмене пленными подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский. "Сегодня начался обмен, который продлится в несколько этапов еще в ближайшие дни", – сообщил он. По его словам, обмен коснется и раненых.

"Процесс довольно сложный, много чувствительных деталей, переговоры продолжаются фактически ежедневно. Делаем максимум, чтобы вернуть всех. Работаем для этого на всех уровнях. Должны вернуть домой каждого, кто в плену. Спасибо всем, кто помогает", – добавил глава государства.