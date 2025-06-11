Госсекретарь США призывал отменить санкции против Смотрича и Бен-Гвира: "Помните, кто враг"

Госсекретарь США Марко Рубио осудил решение пяти стран ввести санкции в отношении израильских министров Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира.

"Эти санкции не соответствуют усилиям США по достижению прекращения огня, возвращения всех заложников домой и прекращению войны", – заявил глава госдепартамента.

Рубио призвал партнеров США не забывать о том, что является "настоящим врагом". "Мы отвергаем любые попытки поставить знак равенства: ХАМАС – террористическая организация, совершившая чудовищные злодеяния, которая до сих пор держит в плену невинных мирных жителей и лишает жителей Газы возможности жить в мире. Мы призываем наших партнеров помнить о том, кто является настоящим врагом. Соединенные Штаты призывают отменить санкции и стоят плечом к плечу с Израилем", – заявил госсекретарь.

10 июня пять стран, Австралия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия и Великобритания, объявили о введении санкций в отношении двух израильских министров "за подстрекательство к насилию против палестинцев на Западном берегу". В "черный список" попали министр финансов Бецалель Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

В заявлении, распространенном посольством Великобритании, говорится, что министры "несут ответственность за продвижение деятельности, которая является серьезным нарушением права людей не подвергаться жестокому, бесчеловечному или унизительному обращению или наказанию, и особенно за акты насилия в отношении палестинцев на Западном берегу".