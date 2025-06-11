Российский оппозиционер Лев Шлосберг отправлен под домашний арест

Псковский городской суд перевел под домашний арест заместителя председателя партии "Яблоко" Льва Шлосберга, против которого возбуждено дело о дискредитации ВС РФ. На этой мере пресечения настаивало обвинения, защита просила ограничиться подпиской о невыезде.

10 июня стало известно, что Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело в отношении российского оппозиционного политика. В его квартире и квартире его 96-летнего отца, а также в офисе партии были проведены обыски. Была изъята вся техника.

"12 января Шлосберг совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, путем размещения видеозаписи в Одноклассниках", – утверждают следователи. При этом политик заявляет, что не является администратором страницы и не размещал видео.

Шлосберг был дважды оштрафован за дискредитацию ВС РФ, а также дважды привлекался в 2024 году к административной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах.