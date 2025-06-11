Артур А, стрелок из Граца, был отчислен из школы и подвергался буллингу

СМИ, и в частности, британская Daily Mirror, называют имя и публикуют фотографию 21-летнего юноши, открывшего 10 июня стрельбу школе австрийского города Грац. В результате стрельбы погибли учительница и девять школьников, 28 человек были госпитализированы. Стрелок, использовавший дробовик и пистолет, покончил с собой.

Стрельбу открыл Артур А., бывший ученик школы, отчисленный за неуспеваемость. По словам тех, кто знал Артура, в школе он подвергался буллингу. Предположительно, это и стало мотивом преступления – в предсмертной записке он попросил прощения, но не объяснил своих действий.

В Австрии объявлен трехдневный траур. Центральная площадь Граца стала мемориалом жертв стрельбы. В соборе Граца служат заупокойную службу. Множество людей устремилось в медицинские учреждения, чтобы сдать кровь.