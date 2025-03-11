x
11 марта 2025
|
последняя новость: 20:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 марта 2025
|
11 марта 2025
|
последняя новость: 20:21
11 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

На картах в самолетах Air Canada Израиль назван "Палестинской территорией"

Канада
Антисемитизм
время публикации: 11 марта 2025 г., 19:42 | последнее обновление: 11 марта 2025 г., 19:50
На картах в самолетах Air Canada Израиль назван "Палестинской территорией"
AP Photo/Armando Franca

Пассажирка, летевшая в понедельник, 10 марта, авиакомпанией Air Canada из Ванкувера в Торонто, в социальных сетях опубликовала интерактивную карту с монитора в сиденье, на которой вместо Израиля красовалась надпись "Палестинская территория".

Эта публикация вызвала волну откликов пользователей. Некоторые из них высказывали обеспокоенность тем, что лица, внесшие изменения в карту, могут работать в авиакомпании вопреки строгим мерам безопасности.

Авиакомпания признала наличие проблемы, связанной с контентом, получаемым от стороннего подрядчика, и пообещала ее решить в ближайшее время. "Air Canada стало известно о проблеме с отображением интерактивной карты в бортовой развлекательной системе на самолетах B737. С этой проблемой столкнулись и другие авиаперевозчики, использующие ту же систему. Мы работаем со сторонним поставщиком над ее устранением", – говорится в сообщении авиакомпании.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 20 февраля 2025

Авиакомпания Air Canada в начале лета вернет рейсы в Израиль
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 03 сентября 2024

TOП-20 компаний, в которых лучше всего работать в Израиле
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 11 июля 2024

Авиакомпания Air Canada отложила возобновление полетов в Израиль до октября