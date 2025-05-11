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Мир

Кот прыгнул на высоту более 2,5 метров и попал в книгу рекордов Гиннесса

Рекорды мира
Животные
время публикации: 11 мая 2025 г., 11:55 | последнее обновление: 11 мая 2025 г., 12:14
Кот прыгнул на высоту более 2,5 метров и попал в книгу рекордов Гиннесса
AP Photo/Natacha Pisarenko

Семилетний кот по кличке Оскар, принадлежащий Теодору Шиллсу из Далласа, был официально занесен в Книгу рекордов Гиннесса за самый высокий прыжок, выполненный кошкой. По словам хозяина, Оскар начинал с простых трюков – команды сидеть, просить угощение и приносить вещи. Однако около двух лет назад питомец начал увлекаться прыжками. Для установления рекорда Оскару понадобилось два года упорных тренировок и более тысячи прыжков.

Проведя почти два года в тренировках, 26 февраля Оскар достиг своей цели – он совершил рекордный прыжок на высоту 2,58 метра. Представители Книги рекордов Гиннесса официально признали результат и объявили техасского кота самым "прыгучим" в мире.

По словам Шиллса, Оскар – не единственный одаренный питомец в доме. Его приемная сестра кошка по кличке Августа Рэй, которую хозяин обучил серфингу, прекрасно чувствует себя на воде и регулярно участвует в соревнованиях, где соперничает с собаками.

Мир
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