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Мир

Командование ВВС Индии: "Операция "Синдур" еще не завершена"

Индия
Пакистан
время публикации: 11 мая 2025 г., 11:59 | последнее обновление: 11 мая 2025 г., 12:03
Гулам Хуссейн осматривает свой дом, поврежденный в результате обстрела пакистанской артиллерией на окраине Джамму, Индия
AP Photo/Channi Anand

Командование индийских ВВС сообщило, что операция "Синдур" против враждебных сил продолжается. "Более подробный отчет будет дан в надлежащее время. Мы просим воздержаться от домыслов и распространения непроверенной информации", – говорится в заявлении, опубликованном в социальной сети X.

ВВС Индии успешно выполнили все задания, возложенные на них в рамках операции, сделав это профессионально и точно. Операции проводились уверенно и скрытно, согласно поставленным национальным задачам", – заявляет командование.

10 мая президент США Дональд Трамп сообщил: достигнуто соглашение о прекращении огня между Индией и Пакистаном. Несмотря на то, что стороны обвиняли друг друга в нарушении договора, в целом договор соблюдался.

Мир
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