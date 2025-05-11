Командование ВВС Индии: "Операция "Синдур" еще не завершена"

Командование индийских ВВС сообщило, что операция "Синдур" против враждебных сил продолжается. "Более подробный отчет будет дан в надлежащее время. Мы просим воздержаться от домыслов и распространения непроверенной информации", – говорится в заявлении, опубликованном в социальной сети X.

ВВС Индии успешно выполнили все задания, возложенные на них в рамках операции, сделав это профессионально и точно. Операции проводились уверенно и скрытно, согласно поставленным национальным задачам", – заявляет командование.

10 мая президент США Дональд Трамп сообщил: достигнуто соглашение о прекращении огня между Индией и Пакистаном. Несмотря на то, что стороны обвиняли друг друга в нарушении договора, в целом договор соблюдался.