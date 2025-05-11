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Мир

Владимир Зеленский: "Жду Путина в четверг в Турции. Лично"

Война в Украине
Война в России
Владимир Путин
Владимир Зеленский
время публикации: 11 мая 2025 г., 20:44 | последнее обновление: 11 мая 2025 г., 20:51
Владимир Зеленский: "Жду Путина в четверг в Турции. Лично"
AP Photo/Evgeniy Maloletka

Владимир Зеленский в своем Х-блоге написал, что Украина ждет полного прекращения огня с 12 мая и готова к прямым переговорам с Россией с 15 мая.

"Мы ждем полного и длительного прекращения огня уже с завтрашнего дня, чтобы обеспечить необходимую основу для дипломатии. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично", – написал он.

Ранее Зеленский приветствовал предложение российского президента Владимира Путина начать двусторонние переговоры. "То, что россияне задумались об окончании войны, – хороший знак. И самый первый шаг в реальном окончании любой войны – это прекращение огня. Нет смысла продлевать убийства даже на день" – сообщил Зеленский.

Мир
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