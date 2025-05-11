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Мир

Зеленский приветствовал предложение Путина начать переговоры

Россия
Украина
Война в Украине
Владимир Путин
Владимир Зеленский
время публикации: 11 мая 2025 г., 13:29 | последнее обновление: 11 мая 2025 г., 13:42
Зеленский приветствовал предложение Путина начать переговоры
AP Photo/Vitalii Nosach

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал предложение российского президента Владимира Путина начать двусторонние переговоры без предварительных условий. Российский лидер предложил начать их 15 мая в Стамбуле.

"То, что россияне задумались об окончании войны, - хороший знак. И самый первый шаг в реальном окончании любой войны - это прекращение огня. Нет смысла продлевать убийства даже на день" – сообщил Зеленский.

"Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня – полное, длительное и надежное – начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться", – добавил он.

Однако позднее помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что переговоры должны проходить с учетом результатов переговоров, прерванных в 2022 году, и реальной ситуации. Тем самым, он, по сути, дезавуировал заявление главы государства.

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