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Мир

Президент Ирана на встрече с Путиным заявил о "схожих позициях Москвы и Тегерана"

время публикации: 11 октября 2024 г., 20:58 | последнее обновление: 11 октября 2024 г., 21:14
Президент Ирана на встрече с Путиным заявил о "схожих позициях Москвы и Тегерана"
Alexander Shcherbak, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

В пятницу, 11 октября, в Ашхабаде прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Это была их первая встреча после избрания Пезешкиана.

Пезешкиан отметил "схожие позиции Москвы и Тегерана на международной арене".

"Наши позиции на международной арене схожи", - сказал иранский президент на встрече с Путиным.

Кроме того, Пезешкиан отметил "искренность отношений Москвы и Тегерана", а также "выразил надежду, что ему удастся принять участие в саммите БРИКС в Казани, на который его пригласил российский президент".

Мир
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В Ашхабаде прошли переговоры президентов России и Ирана