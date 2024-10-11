Президент Ирана на встрече с Путиным заявил о "схожих позициях Москвы и Тегерана"
время публикации: 11 октября 2024 г., 20:58 | последнее обновление: 11 октября 2024 г., 21:14
В пятницу, 11 октября, в Ашхабаде прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Это была их первая встреча после избрания Пезешкиана.
Пезешкиан отметил "схожие позиции Москвы и Тегерана на международной арене".
"Наши позиции на международной арене схожи", - сказал иранский президент на встрече с Путиным.
Кроме того, Пезешкиан отметил "искренность отношений Москвы и Тегерана", а также "выразил надежду, что ему удастся принять участие в саммите БРИКС в Казани, на который его пригласил российский президент".
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