Президент Ирана на встрече с Путиным заявил о "схожих позициях Москвы и Тегерана"

В пятницу, 11 октября, в Ашхабаде прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Это была их первая встреча после избрания Пезешкиана.

Пезешкиан отметил "схожие позиции Москвы и Тегерана на международной арене".

"Наши позиции на международной арене схожи", - сказал иранский президент на встрече с Путиным.

Кроме того, Пезешкиан отметил "искренность отношений Москвы и Тегерана", а также "выразил надежду, что ему удастся принять участие в саммите БРИКС в Казани, на который его пригласил российский президент".