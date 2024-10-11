В России "ветеран СВО" убил мать своего ребенка за то, что она "оскорбляла Путина и военных"

Советский районный суд Астрахани приговорил воевавшего в Украине бывшего заключенного Ивана Полунина к девяти с половиной годам колонии строгого режима по делу об убийстве матери своей 13-летней дочери, сообщает "Медуза".

Согласно материалам дела, 41-летний Полунин, отбывавший срок по "наркотической" статье, в апреле 2023 года получил помилование и уехал воевать в Луганскую область Украины. На войне он получил контузию, а в начале 2024-го вернулся в село Сасыколи Астраханской области.

Вернувшись с войны, Полунин решил сблизиться со своей 13-летней дочерью, которую не видел с рождения, поскольку все эти годы находился в заключении по разным обвинениям. Против общения девочки с биологическим отцом выступила мать ребенка – 48-летняя жительница Астрахани. Она утверждала, что Полунин угрожал ей.

Несмотря на запрет матери, бывший заключенный стал приезжать к дочери, а в середине февраля забрал девочку в Сасыколи под предлогом знакомства с родственниками. В итоге он не вернул дочь домой, а увез на съемную квартиру в Астрахани, где их вскоре нашла мать ребенка.

Между родителями девочки произошла ссора. В ходе конфликта Полунин нанес женщине несколько ударов ножом. В это время дочь находилась в соседней комнате. После убийства Полунин отвез ребенка в гостиницу, заявив ей, что мать "уехала в Америку". На суде девочка рассказала, что слышала звуки ударов, крики и хрип матери, а также видела ее тело на полу. По ее словам, она слушалась отца, потому что ей было страшно. Оставив дочь в гостинице, Полунин вернулся в квартиру, расчленил тело убитой и избавился от его фрагментов. На следующее утро его задержали.

На суде Полунин заявил, что во время ссоры мать его дочери оскорбляла участников войны и Владимира Путина, говорила, что у нее украинские корни и много родственников из Украины, а российские военные "убивают ее родных". Он пытался убедить ее в том, что военные РФ "защищают родину от агрессии Запада", и заявил, что ее слова спровоцировали его на преступление.

Свидетели рассказали в суде, что после возвращения с войны Полунин не снимал военную форму, много говорил об "ужасных событиях на СВО". Его дочь сообщила, что слышала, как "папа разговаривал про религию" и о том, что "многих убил" на войне.

Экспертиза посчитала обвиняемого вменяемым. Полунин признал вину. Суд счел его участие в войне смягчающим обстоятельством.