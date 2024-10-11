В Ашхабаде прошли переговоры президентов России и Ирана

В пятницу, 11 октября, в Ашхабаде прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Это была их первая встреча после избрания Пезешкиана.

Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков говорил, что стороны обсудят двусторонние вопросы, а также резко обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке.

С российской стороны в переговорах принимали участие вице-премьер Алексей Оверчук, помощник президента РФ Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, замглавы МИД РФ Михаил Галузин.