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В Пермской области ветеран "СВО" задержан по подозрению в убийстве женщины и ребенка

время публикации: 31 августа 2024 г., 13:24 | последнее обновление: 31 августа 2024 г., 13:44
В Пермской области ветеран "СВО" задержан по подозрению в убийстве женщины и ребенка
AP Photo/Cara Anna

В Пермском крае задержан мужчина, подозреваемый в убийстве женщины и ребенка в городе Чусовой. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

Местное издание 59.ru пишет, что речь идет о Артеме Бучине. О том, что его разыскивают по подозрению в убийстве девушки 1996 года рождения и ее семилетней дочери, стало известно 30 августа.

В феврале 2023 года Бучина приговорили к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в изнасиловании и убийстве 23-летней медсестры Татьяны Рекутиной. По версии следствия, Бучин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, завел девушку в безлюдное место и изнасиловал. После этого он взял камень и нанес им множественные удары по голове жертвы.

Спустя семь месяцев после приговора Бучин вернулся в Чусовой с ранением. По словам его матери, в августе 2023 года он подписал контракт и уехал из колонии на войну в Украину. Бучин был помилован за участие в войне.

Мир
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