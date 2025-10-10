Трамп прибыл в госпиталь на второй в этом году "плановый медицинский осмотр"

Дональд Трамп прибыл в военный госпиталь недалеко от Вашингтона в пятницу, 10 октября, на второй в этом году "плановый медицинский осмотр", сообщает Reuters.

В меморандуме, опубликованном Белым домом после апрельского осмотра, говорилось, что рост Трампа составляет 190 см, вес – 102 кг, а уровень холестерина находится под контролем. В меморандуме хвалили как его крепкое здоровье, так и его игру в гольф.

В июле СМИ обратили внимание на то, что у Трампа опухли голени и появились синяки на правой руке. Его лечащий врач, доктор Шон Барбабелла, в письме, опубликованном Белым домом, сообщил, что проблема с ногами вызвана "хронической венозной недостаточностью" – распространенным заболеванием, особенно среди людей старше 70 лет.

Врач сказал также, что синяк на руке Трампа является следствием незначительного раздражения мягких тканей из-за частых рукопожатий и приема аспирина в рамках "стандартного режима профилактики сердечно-сосудистых заболеваний".

Трамп был самым пожилым человеком, занявшим пост президента США, когда вернулся в Белый дом в январе этого года.

Вступив в должность, республиканский лидер сохранил напряженный график работы и пристрастие к красному мясу. В воскресенье он планирует отправиться на Ближний Восток.