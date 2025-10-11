Президент Франции Эмманюэль Макрон снова назначил премьер-министром Себастьена Лекорню, который ушел в отставку 8 октября, пробыв на своем посту менее месяца.

Лекорню написал в X, что принимает вверенный ему пост из чувства долга.

Ранее Лекорню заявил, что не гонится за постом главы правительства. При этом он повторил, что перспектива проведения новых парламентских выборов отдаляется, поскольку большинство депутатов выступают против этой меры.