x
11 октября 2025
|
последняя новость: 10:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 октября 2025
|
11 октября 2025
|
последняя новость: 10:31
11 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Макрон снова назначил премьер-министром Себастьена Лекорню

Франция
время публикации: 11 октября 2025 г., 10:11 | последнее обновление: 11 октября 2025 г., 10:15
Макрон снова назначил премьер-министром Себастьена Лекорню
Stephane Mahe/Pool via AP

Президент Франции Эмманюэль Макрон снова назначил премьер-министром Себастьена Лекорню, который ушел в отставку 8 октября, пробыв на своем посту менее месяца.

Лекорню написал в X, что принимает вверенный ему пост из чувства долга.

Ранее Лекорню заявил, что не гонится за постом главы правительства. При этом он повторил, что перспектива проведения новых парламентских выборов отдаляется, поскольку большинство депутатов выступают против этой меры.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 октября 2025

Лекорню заявил, что его миссия закончена