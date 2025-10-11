x
11 октября 2025
Мир

Евросоюз обвинил Таджикистан в невыполнении обязательств по ордеру на арест Путина

Владимир Путин
Европейский Союз
МУС
время публикации: 11 октября 2025 г., 18:34 | последнее обновление: 11 октября 2025 г., 18:41
Евросоюз обвинил Таджикистан в невыполнении обязательств по ордеру на арест Путина
AP

Евросоюз обвинил Таджикистан в невыполнении обязательств по ордеру на арест президента России Владимира Путина, выданному Международным уголовным судом (МУС), сообщает Deutsche Welle.

Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних связей (EEAS), опубликованном в пятницу, 10 октября. Таджикистан – государство-участник Римского статута МУС.

В ЕС напомнили, что ордер на арест Путина был выдан за международные преступления, включая предполагаемую незаконную депортацию и перемещение детей с оккупированных территорий Украины. В пресс-релизе Брюссель в очередной раз подчеркнул свою поддержку усилиям по привлечению к ответственности за все преступления в рамках международного права, совершенные в результате развязанной Кремлем войны в Украине.

"В этой связи ЕС продолжает поддерживать расследования, проводимые прокурором Международного уголовного суда в Украине, и призывает все государства к сотрудничеству", – добавили в EEAS.

Накануне визита Путина в Таджикистан для участия в саммите "Центральная Азия – Россия" и заседании Совета глав государств СНГ международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала Душанбе отказать политику во въезде или арестовать его по прибытии.

