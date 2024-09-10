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Дебаты Трампа и Харрис: каждая ошибка может стать роковой

время публикации: 10 сентября 2024 г., 21:54 | последнее обновление: 10 сентября 2024 г., 21:58
Дебаты Трампа и Харрис: каждая ошибка может стать роковой
AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

10 сентября в Филадельфии состоятся первые дебаты между кандидатами в президенты США – Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Их результат может иметь критическое значение: последние опросы общественного мнения свидетельствуют практически о равенстве между претендентами.

Для избирательной кампании 2024 года дебаты станут вторыми. Первые, прошедшие 27 июня, закончились убедительной победой Трампа над нынешним президентом США Джо Байденом, которому пришлось принять нелегкое решение о снятии своей кандидатуры и выступить в поддержку Харрис.

Смена кандидата наполнила свежим ветром паруса Демократической партии. Однако проведенные накануне нынешних дебатов опросы показали, что Харрис и ее штабу не удалось превратить этот энтузиазм в реальную поддержку избирателей. В условиях паритета каждая ошибка может стать роковой.

Несмотря на то, что Харрис вступила в борьбу два месяца назад, 28% опрошенных признаются, что недостаточно знакомы с ее мировоззрением, чтобы принять решение о поддержке ее кандидатуры. Теперь у вице-президента есть возможность обратиться к избирателям напрямую.

Трамп обладает значительно большим опытом участия в подобных дебатах, чем его соперница. В пользу бывшего президента может быть и регламент: участникам словесного поединка запрещено прерывать друг друга, что позволит ему вольнее обращаться с фактами.

Примечательно, что дебаты состоятся в Пенсильвании. Исход президентских выборов практически всегда зависит от голосования в ключевых штатах, а Пенсильвания – самый населенный из таких штатов. Согласно опросам, здесь между кандидатами наблюдается полное равенство.

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