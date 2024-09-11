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Из-за угрозы безопасности закрыт аэропорт Мурманска

время публикации: 11 сентября 2024 г., 11:25 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 11:28

Как сообщила Росавиация, утром 11 сентября аэропорт Мурманска перестал принимать и отправлять авиарейсы. "Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", – цитирует представителя ведомства агентство "Интерфакс".

Причина закрытия аэропорта не сообщается, однако 11 сентября в связи с массированным украинским ударом были временно закрыты московские аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", а также аэропорт Казани.

Представитель аэропорта "Жуковский" сообщил, что над аэропортом был сбит беспилотный летательный аппарат, и его осколки упали на территории "Жуковского". По официальной информации, в результате инцидента пострадавших не было, разрушений перронного покрытия не зафиксировано.

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