Из-за угрозы безопасности закрыт аэропорт Мурманска

Как сообщила Росавиация, утром 11 сентября аэропорт Мурманска перестал принимать и отправлять авиарейсы. "Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", – цитирует представителя ведомства агентство "Интерфакс".

Причина закрытия аэропорта не сообщается, однако 11 сентября в связи с массированным украинским ударом были временно закрыты московские аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", а также аэропорт Казани.

Представитель аэропорта "Жуковский" сообщил, что над аэропортом был сбит беспилотный летательный аппарат, и его осколки упали на территории "Жуковского". По официальной информации, в результате инцидента пострадавших не было, разрушений перронного покрытия не зафиксировано.