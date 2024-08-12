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Мир

Путин назвал цели украинского наступления в Курской области и приказал "выдавить" ВСУ

время публикации: 12 августа 2024 г., 15:32 | последнее обновление: 12 августа 2024 г., 15:39
Путин назвал цели украинского наступления в Курской области
Sergey Bobylev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание, посвященное ситуации в Курской области, где уже неделю продолжается наступление вооруженных сил Украины. По его словам, одна из целей операции – заставить российскую армию прекратить наступление в Донбассе.

"Главная задача стоит перед министерством обороны: выдавить, выбить противника с наших территорий и совместно с пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы", – сказал он.

"Противник при помощи своих западных хозяев – он выполняет их волю и руками украинцев Запад с нами воюет, стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем", – сказал Путин.

"Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбору наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре, либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики. О чем с ними вообще можно говорить?" – добавил он.

Еще одна цель операции, по словам политика, – посеять рознь и раздоры в российском обществе. Путин выразил уверенность, что россияне поддерживают армию и "попавших в беду" сограждан. Важным показателем этого он назвал увеличение количества желающих вступить в армию.

Мир
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