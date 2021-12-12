Mail on Sunday: Ассанж перенес микроинсульт в британской тюрьме

Стелла Моррис, невеста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявила таблоиду Mail on Sunday, что ее жених перенес микроинсульт в британской тюрьме строгого режима Белмарш, где содержится с 2019 года.

Согласно публикации, это произошло 27 октября 2021 года во время выступления Ассанжа по видеосвязи в Высоком суде Лондона. По словам невесты, после этого у Ассанжа опустилось правое веко, возникли проблемы с памятью и появились признаки неврологического повреждения.

Администрация тюрьмы пока не комментирует эту информацию.

10 декабря Высокий суд Лондона (Апелляционный суд Англии и Уэльса) удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Джулиана Ассанжа. Постановление огласил судья апелляционного суда Тимоти Холройд. Защита основателя WikiLeaks имеет право оспорить этот вердикт.

Суд рассматривал апелляцию 27 и 28 октября, но решение огласил только 10 декабря. Дело вернули в суд района Вестминстер. Ассанж остается под стражей.

4 января 2021 года судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отклонила просьбу властей США об экстрадиции Джулиана Ассанжа. В решении судьи было отмечено, что запрос не удовлетворен из-за опасений за психическое здоровье обвиняемого. Однако вскоре после этого магистратский суд в Лондоне отказался освободить Ассанжа под залог.

24 июня 2020 года министерство юстиции США сообщило о вынесении нового обвинительного заключения в отношении Джулиана Ассанжа, гражданина Австралии. В нем говорилось о причастности Ассанжа к одному из самых крупных взломов секретной информации в истории США. В новом обвинительном заключении не было дополнительных обвинений к предыдущему обвинительному заключению из 18 пунктов, предъявленному Ассанжу в мае 2019 года. Но оно "расширяло масштаб сговора, существовавшего вокруг предполагаемых взломов компьютеров, в которых ранее обвинялся Ассанж", пояснялось в тексте. В частности, в новом обвинении речь шла о связях Ассанжа с хакерской группой Anonymous.

США по-прежнему требуют экстрадиции Ассанжа по обвинению в причастности к публикации секретных военных и дипломатических документов в 2010 году. Если он будет экстрадирован в США и признан американским судом виновным в утечке государственной тайны, ему грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.