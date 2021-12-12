Иерусалим:
15 - 22°
Тель-Авив:
15 - 24°
Эйлат:
18 - 29°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире12 декабря 2021 г., 06:30

Mail on Sunday: Ассанж перенес микроинсульт в британской тюрьме

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Стелла Моррис, невеста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа (на переднем плане)

Стелла Моррис, невеста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявила таблоиду Mail on Sunday, что ее жених перенес микроинсульт в британской тюрьме строгого режима Белмарш, где содержится с 2019 года.

Согласно публикации, это произошло 27 октября 2021 года во время выступления Ассанжа по видеосвязи в Высоком суде Лондона. По словам невесты, после этого у Ассанжа опустилось правое веко, возникли проблемы с памятью и появились признаки неврологического повреждения.

Администрация тюрьмы пока не комментирует эту информацию.


10 декабря Высокий суд Лондона (Апелляционный суд Англии и Уэльса) удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Джулиана Ассанжа. Постановление огласил судья апелляционного суда Тимоти Холройд. Защита основателя WikiLeaks имеет право оспорить этот вердикт.

Суд рассматривал апелляцию 27 и 28 октября, но решение огласил только 10 декабря. Дело вернули в суд района Вестминстер. Ассанж остается под стражей.

4 января 2021 года судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отклонила просьбу властей США об экстрадиции Джулиана Ассанжа. В решении судьи было отмечено, что запрос не удовлетворен из-за опасений за психическое здоровье обвиняемого. Однако вскоре после этого магистратский суд в Лондоне отказался освободить Ассанжа под залог.

24 июня 2020 года министерство юстиции США сообщило о вынесении нового обвинительного заключения в отношении Джулиана Ассанжа, гражданина Австралии. В нем говорилось о причастности Ассанжа к одному из самых крупных взломов секретной информации в истории США. В новом обвинительном заключении не было дополнительных обвинений к предыдущему обвинительному заключению из 18 пунктов, предъявленному Ассанжу в мае 2019 года. Но оно "расширяло масштаб сговора, существовавшего вокруг предполагаемых взломов компьютеров, в которых ранее обвинялся Ассанж", пояснялось в тексте. В частности, в новом обвинении речь шла о связях Ассанжа с хакерской группой Anonymous.

США по-прежнему требуют экстрадиции Ассанжа по обвинению в причастности к публикации секретных военных и дипломатических документов в 2010 году. Если он будет экстрадирован в США и признан американским судом виновным в утечке государственной тайны, ему грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.


Джулиан Ассанж находился на территории посольства Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он получил политическое убежище после начала расследования дела об изнасиловании в Швеции в 2010 году. Формальным основанием для выдачи международного ордера на арест Ассанжа стали тогда показания двух гражданок Швеции (его поклонницы и активистки феминистского движения), обвинивших его в изнасиловании и принуждении к занятиям сексом в августе 2010 года. Эти женщины заявляли, что Ассанж проявлял агрессию и действовал вопреки желаниям сексуальной партнерши. В мае 2017-го прокуратура Швеции сняла обвинения с Ассанжа и отменила ордер на его арест. 11 апреля 2019 года полиция Великобритании задержала Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне после того, как президент Эквадора лишил его политического убежища. В ноябре 2019-го правоохранительные органы Швеции сообщили о прекращении расследования по делу против Ассанжа, обвинения в изнасиловании были сняты.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В мире // 10 декабря 2021
Суд Лондона удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

07:27 Торнадо в США: подтверждена гибель около 80 человек
06:30 Mail on Sunday: Ассанж перенес микроинсульт в британской тюрьме
17:42 В США бушуют торнадо. Власти сообщают о десятках погибших
16:56 Столтенберг: NАТО отвергает требование РФ закрыть для Украины путь в альянс
14:33 В Бразилии вынесен приговор виновным в пожаре в ночном клубе, приведшем к гибели 242 человек
13:14 В Беларуси умер известный дирижер Михаил Финберг
09:53 В американском штате Арканзас торнадо разрушил дом престарелых
22:41 Бени Ганц в США: "Только сообща выступив против Ирана, мы принесем мир на Ближний Восток"
20:47 Россия требует от NАТО официально отозвать обещание о вступлении Украины в альянс
19:34 На северо-западе Москвы загорелось здание больницы
Загрузка...