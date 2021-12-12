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NEWSru.co.il :: В мире12 декабря 2021 г., 07:27

Торнадо в США: подтверждена гибель около 80 человек

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Торнадо в США: подтверждена гибель около 80 человек

По состоянию на 12 декабря, власти подтверждают гибель около 80 человек в результате разрушительных торнадо в шести американских штатах, передает телеканал CNN. Информация о жертвах уточняется.

Больше всего погибших, не менее 70 человек, в штате Кентукки. По оценке губернатора штата Энди Бешира, число жертв может возрасти до 100 и более.

По официальным данным, в Арканзасе не менее трех погибших, в Теннесси не менее трех погибших, в Иллинойсе не менее двух погибших, одна погибшая в Миссури.


Торнадо привели к нарушениям в системе энергообеспечения. В Кентукки и Теннесси свыше 200 тысяч человек остались без доступа к электричеству. В штате Кентукки введено чрезвычайное положение.

Как сообщалось ранее, в ночь на 11 декабря не менее 30 торнадо обрушились сразу на центральные и южные районы США. Практически полностью разрушены фабрика в Мэйфилде на юго-западе Кентукки, склад Amazon в западном Иллинойсе и дом престарелых в Арканзасе.

Национальная метеорологическая служба США выпустила предупреждения о новых торнадо в Арканзасе, Теннесси, Миссури и Иллинойсе.

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