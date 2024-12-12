Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии Михаила Шейтельмана – о событиях, связанных с войной в Украине.

На этой неделе украинцы отмечают важные события на фронте. В Киеве уверены, что победа сирийской оппозиции является значимым шагом в геополитической борьбе с Россией. Это также подогревает уверенность, что украинские силы могут победить Россию в долгосрочной перспективе. Важно отметить, что продолжающиеся успехи Украины, такие как уничтожение комплексов С-400 и атаки морских дронов, дают надежду на успех в освобождении Крыма.

Также стоит отметить усилия Европы в поддержке Украины, несмотря на попытки России повлиять на выборы в Румынии. Страны ЕС продолжают поставки оружия и военную помощь, а также обучение украинских летчиков. Как это повлияет на дальнейшую динамику конфликта и что ждет Украину в будущем – смотрите в нашем новом видео.

Михаил Шейтельман – политтехнолог и писатель. Его называют тайным героем нескольких революций XXI века. Автор бестселлеров "Не такой, как Тиньков", документальной антиутопии "Эффект летучей мыши" и других произведений. Проживает в Киеве и освещает российско-украинский конфликт, в том числе для канала "Непечатное".

Смотрите и слушайте видеокомментарии Михаила Шейтельмана на канале "Непечатное. Говорим о главном".