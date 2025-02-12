Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1085-й день войны. Заявлено об уничтожении израильской РЛС

Министерство обороны РФ 12 февраля 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более шести месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

Ответ начинается с заявления: "Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой ракетный удар по цехам предприятий ВПК Украины, производящим беспилотные летательные аппараты и FPV-дроны. Цели удара достигнуты, все спланированные объекты поражены". Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что в ночь на 12 февраля 2025 года российские военные выпустили шесть баллистических ракет "Искандер-М" по Киеву и Кривому Рогу. Также российскими военными по Украине были выпущены 123 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов. Генштаб ВСУ заявляет, что все шесть баллистических ракет были сбиты. Украинские ПВО перехватили 71 беспилотник, запущенный российскими военными. Еще 40 "шахедов" были локационно потеряны в регионах Украины. В результате обстрелов и атак причинен ущерб в Киеве и Киевской области, в Кривом Роге, в Сумской, Полтавской и Черниговской областях. В результате обстрела в Оболонском районе Киева один человек погиб, четверо получили ранения. Среди пострадавших девятилетняя девочка, передает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Далее в отчете минобороны РФ утверждается: "На Харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике пехотной бригады ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Ветеринарное, Золочев Харьковской области и Ямное Сумской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной разведки. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, танковой, егерской, воздушно-десантной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Двуречная, Лозовая, Каменка, Петропавловка, Кутьковка Харьковской области, Свердловка Луганской Народной Республики, Торское и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, танк, два бронетранспортера М113 производства США и пять пикапов. Уничтожены пять орудий полевой артиллерии, в том числе три иностранного производства, три склада боеприпасов, две станции радиоэлектронной борьбы "Квертус" и станция радиоэлектронной борьбы "Захист-АФ". Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям пяти механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Иванополье, Александро-Шультино, Дружковка, Константиновка, Часов Яр и Предтечино Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 215 военнослужащих, бронеавтомобиль "MaxxPro" производства США, три автомобиля и пять артиллерийских орудий. Уничтожены два склада боеприпасов и военно-технического имущества. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, пехотной, аэромобильной, егерских бригад, штурмовой бригады, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Гришино, Котлино, Красноармейск, Щербиновка, Андреевка, Барановка, Успеновка, Ульяновка, Зверево, Удачное, Новоандреевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 510 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины "Казак", пять автомобилей и пять артиллерийских орудий. Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, танковой, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Комар, Бурлацкое, Времевка, Новополь, Новоочеретоватое Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, танк, семь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожена многофункциональная радиолокационная станция RADA RPS-42 производства Израиля. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям трех механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов, Каменское, Пятихатки, Щербаки Запорожской области и Приднепровское Херсонской области. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, танк, пять автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены пять складов боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы. Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой ракетный удар по цехам предприятий ВПК Украины, производящим беспилотные летательные аппараты и FPV-дроны. Цели удара достигнуты, все спланированные объекты поражены. Также оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения горюче-смазочных материалов, пункту временной дислокации иностранных наемников, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 139-ти районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые авиационные бомбы "Hammer" производства Франции и 66 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

Отметим, что об уничтожении израильского оружия в Украине минобороны РФ заявляет в девятый раз с начала войны. Власти Израиля эти заявления минобороны РФ до сих пор не комментировали.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 43045 беспилотных летательных аппаратов, 592 зенитных ракетных комплекса, 21299 танков и других боевых бронированных машин, 1514 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21567 орудий полевой артиллерии и минометов, 31492 единицы специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 91100 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли более 63 тысяч украинских военнослужащих. Очевидно, что речь идет о заниженной, но подтвержденной оценке.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 12000 мирных жителей Украины (в их числе около 600 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).