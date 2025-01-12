В Италии освобожден иранский инженер, обвиняемый в США в оказании поддержки террористам

В воскресенье, 12 января, в Италии был освобожден гражданин Ирана Мухаммад Абедни Наджафабади, задержанный по ордеру США и обвинявшийся в причастности к гибели трех американских военнослужащих в Иордании в начале 2024 года. Об этом сообщило итальянское агентство ANSA.

38-летний Мухаммад Абедни Наджафабади, иранский инженер, был арестован в аэропорту "Мальпенса" для дальнейшей экстрадиции в США 16 декабря 2024 года. Утром 12 января по запросу министерства юстиции он был освобожден из-под стражи и вылетел в Тегеран.

Власти США обвиняли Наджафабади и еще одного иранца в предоставлении террористам беспилотных технологий, которые использовались при атаке на американскую базу на севере Иордании в январе 2024 года. В результате атаки погибли трое военнослужащих США.

Многие политические обозреватели полагают, что между Италией и Ираном могла быть заключена сделка, в рамках которой Иран освободил на прошлой неделе итальянскую журналистку Чечилию Сала в обмен на освобождение Мухаммада Абедни Наджафабади. Ни Италия, ни Иран не подтверждают официально факт наличия договоренности.