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Мир

В Италии освобожден иранский инженер, обвиняемый в США в оказании поддержки террористам

США
Иран
Италия
время публикации: 12 января 2025 г., 20:40 | последнее обновление: 12 января 2025 г., 21:19
В Италии освобожден иранский инженер, обвиняемый в США в оказании поддержки террористам
AP Photo/Luca Bruno

В воскресенье, 12 января, в Италии был освобожден гражданин Ирана Мухаммад Абедни Наджафабади, задержанный по ордеру США и обвинявшийся в причастности к гибели трех американских военнослужащих в Иордании в начале 2024 года. Об этом сообщило итальянское агентство ANSA.

38-летний Мухаммад Абедни Наджафабади, иранский инженер, был арестован в аэропорту "Мальпенса" для дальнейшей экстрадиции в США 16 декабря 2024 года. Утром 12 января по запросу министерства юстиции он был освобожден из-под стражи и вылетел в Тегеран.

Власти США обвиняли Наджафабади и еще одного иранца в предоставлении террористам беспилотных технологий, которые использовались при атаке на американскую базу на севере Иордании в январе 2024 года. В результате атаки погибли трое военнослужащих США.

Многие политические обозреватели полагают, что между Италией и Ираном могла быть заключена сделка, в рамках которой Иран освободил на прошлой неделе итальянскую журналистку Чечилию Сала в обмен на освобождение Мухаммада Абедни Наджафабади. Ни Италия, ни Иран не подтверждают официально факт наличия договоренности.

Мир
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// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 08 января 2025

В Иране освобождена итальянская журналистка Чечилия Сала