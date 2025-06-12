Крушение в Ахмадабаде: первые данные о погибших

Как сообщает агентство Reuters, в ходе поисково-спасательных работ в Ахмадабаде на месте крушения самолета Boeing 787 авиакомпании Air India, направлявшегося в Лондон, обнаружены тела по меньшей мере 30 человек.

Самолет, на борту которого находилось, по разным данным, 242 или 244 человека, рухнул на здание общежития для медиков. Это вызвало пожар. Сообщается о жильцах, которые выпрыгивали на улицу из окон.

Ранее стало известно, что при падении самолета, находившегося на высоте в 210 метров, есть выжившие. Они доставлены в местные больницы, куда уже начали съезжаться родственники пассажиров, надеющиеся, что среди выживших их близкие. Для родственников открыта горячая телефонная линия.

По сведениям авиакомпании, на борту находилось 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, семь граждан Португалии и один канадец. Среди пассажиров – 11 детей.