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Мир

Глава МИД Польши подтвердил возобновление американской помощи Украине

Война в Украине
Украина
США
Польша
время публикации: 12 марта 2025 г., 12:37 | последнее обновление: 12 марта 2025 г., 12:39
Глава МИД Польши подтвердил возобновление американской помощи Украине
AP Photo/Matt Rourke

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил возобновление поставок американских вооружений Украине через Польшу. "Поставки оружия через Ясенку возобновились в полном масштабе", – сказал он.

Это заявление было сделано на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Украинский политик подтвердил, что Киев согласился на 30-дневное перемирие, и выразил готовность направить делегацию на переговоры по реализации этой инициативы.

Напомним: после того, как Украина согласилась на эту американскую инициативу президент США Дональд Трамп пригласил своего украинского коллегу Владимира Зеленского вновь посетить Белый дом. Предыдущая встреча двух политиков закончилась провалом.

Мир
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