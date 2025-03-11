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Мир

Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном прекращении огня на 30 дней

США
Россия
Украина
Война в Украине
время публикации: 11 марта 2025 г., 20:45 | последнее обновление: 11 марта 2025 г., 20:49
Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном прекращении огня на 30 дней
Saul Loeb/Pool Photo via AP

Киев принял предложение США о немедленном 30-дневном прекращении огня в случае, если Россия также согласится на это предложение. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном офисом президента Украины по итогам переговоров, проходивших в Саудовской Аравии.

"Соединенные Штаты сообщат России, что взаимность со стороны России является ключом к достижению мира", – говорится в сообщении.

По результатам переговоров США сообщили о возобновлении обмена разведданными с Украиной и восстановлении "помощи в безопасности" Украины.

В пресс-релизе офиса Зеленского также указывается, что в ходе переговоров обсуждалась важность гуманитарных усилий во время режима прекращения огня, включая обмен военнопленными, освобождение удерживаемых гражданских лиц и возвращение принудительно перемещенных украинских детей.

После того, как стороны определятся с составом своих переговорных групп, будут немедленно начаты мирные переговоры. "Украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что европейские партнеры должны быть вовлечены в мирный процесс", – говорится в сообщении.

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