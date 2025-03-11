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Мир

Трамп пригласил Зеленского в Белый дом

США
Украина
Война в Украине
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
время публикации: 11 марта 2025 г., 22:27 | последнее обновление: 11 марта 2025 г., 22:41
Трамп пригласил Зеленского в Белый дом
AP Photo/Ben Curtis

Президент США Дональд Трамп пригласил президента Украины Владимира Зеленского вновь посетить Белый дом, после того, как Украина принял американское предложение о немедленном прекращении огня на 30 дней.

Трамп также сообщил, что в ближайшие дни проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По словам американского президента, для танго нужны двое. Трамп также заявил, что 12 марта состоится "крупная встреча" с участием России.

"Не исключаем контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней", – прокомментировала это заявление пресс-секретарь российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

Напомним, что предыдущая российско-украинская встреча в Белом доме закончилась провалом после того, как Трамп и Зеленский вступили в перепалку. Государственный секретарь США Марко Рубио попросил у украинской делегации покинуть резиденцию президента США.

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