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NEWSru.co.il :: В мире12 мая 2022 г., 17:59

Верещук: ведутся переговоры об обмене 38 тяжелораненых бойцов с "Азовстали"

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Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что в настоящий момент украинская и российская стороны ведут переговоры об эвакуации с завода "Азовсталь" 38 тяжелораненых защитников Мариуполя в обмен на российских пленных.


"Работаем пошагово. Обменяем 38 тяжелых, потом будем двигаться дальше. Сейчас нет переговоров об обмене 500 или 600 человек, о чем сообщают некоторые СМИ", - отметила Верещук.

Напомним, согласно заявлениям бойцов на "Азовстали", на заводе сейчас около 600 раненых. В госпитале нет медикаментов, перевязочных материалов, анестезии.

Ранее СМИ сообщали, что украинские власти предложили России обменять всех защитников "Азовстали" на российских военнопленных. Власти России пока не ответили на это предложение.

Тем временем российские войска и подразделения ДНР продолжают обстреливать и штурмовать завод.

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