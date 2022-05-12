Власти Финляндии приняли решение о незамедлительном вступлении в NATO

Президент Финляндии Мауле Ниинисте и премьер-министр Финляндии Санна Марин выступили с совместным обращением, в котором высказались в поддержку вступления этой страны в NATO. Как ожидается, официальная просьба будет передана в ближайшие дни.

"Членство в NATO укрепит безопасность Финляндии, но и наша страна, вступив в NATO, укрепит безопасность альянса. Мы должны подать просьбу о вступлении незамедлительно", - говорится в документе. При этом подчеркивается, что обсуждение вопроса продолжалось столько, сколько потребовалось.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия даст зеркальный ответ. "Есть действующее поручение президента и главнокомандующего разработать перечень мер по укреплению наших западных флангов в связи с укреплением восточного фланга NATO, то есть NATO движется в нашу сторону", - сказал чиновник.

Следует отметить, что до российского вторжения в Украину не более 26% финнов были сторонниками вступления в альянс. Война заставила пересмотреть концепцию безопасности и отказаться от нейтралитета, которого Хельсинки придерживался с 1944 года.

При этом с каждой новой угрозой со стороны российского руководства решимость финнов только возрастала. Президент Ниинисте утром 12 мая предложил президенту РФ Владимиру Путину посмотреть в зеркало, если он хочет увидеть причину вступления страны в NATO.

Протяженность российско-финской границы составляет 1300 километров. Это более чем в два раза больше протяженности границы между Россией и балтийскими странами – единственными членами альянса, с которыми она граничила до сих пор.