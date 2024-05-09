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Байден заявил, что США прекратят вооружать Израиль в случае масштабной операции в Рафахе

время публикации: 09 мая 2024 г., 01:50 | последнее обновление: 09 мая 2024 г., 01:50
Президент США Джо Байден
AP Photo/Evan Vucci

В среду, 8 мая, Джо Байден в интервью телеканалу CNN сказал, что в случае начала крупномасштабной операции в Рафахе (Рафиахе) США прекратят поставку Израилю американских боеприпасов.

В статье на сайте телекорпорации отмечается, что в этом интервью президент США впервые признал, что оружие и боеприпасы, поставляемые Израилю, используются "для убийства мирных жителей сектора".

"Гражданские лица были убиты в секторе Газы этими бомбами и другим оружием во время их действий в населенных пунктах", – сказал Байден в интервью Эрин Барнетт, имя ввиду 900-килограммовые бомбы, отправка которых были приостановлена.

"Я дал ясно понять, что, если они войдут в Рафах, а они еще в Рафах не вошли, я не стану им поставлять вооружения, которые они исторически использовали для того, чтобы разобраться с Рафахом, разобраться с городами", – сказал Байден.

Эрин Барнетт напомнила, что США уже приостанавливали передачу Израилю мощных авиабомб, а Байден добавил, что теперь речь идет еще и об артиллерийских снарядах.

При этом президент Байден добавил, что США продолжат обеспечивать Израиль оборонительными видами вооружений, включая снаряды к "Железному куполу".

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