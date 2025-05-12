x
12 мая 2025
|
последняя новость: 12:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 мая 2025
|
12 мая 2025
|
последняя новость: 12:27
12 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Чехии в здании бывшей фабрики Шиндлера открылся музей Холокоста

Холокост
Чехия
время публикации: 12 мая 2025 г., 11:40 | последнее обновление: 12 мая 2025 г., 11:48
В Чехии в здании бывшей фабрики Шиндлера открылся музей Холокоста
AP Photo/Petr David Josek
В Чехии в здании бывшей фабрики Шиндлера открылся музей Холокоста
AP Photo/Petr David Josek
В Чехии в здании бывшей фабрики Шиндлера открылся музей Холокоста
AP Photo/Petr David Josek
Все фото
Все фото

В здании бывшей фабрики Оскара Шиндлера, расположенной в городке Брненец в Северной Моравии, открыт Мемориальный музей Холокоста. Его название - "Музей выживших", ведь предпринимателю удалось спасти 1200 еврейских работников.

В первые годы Второй Мировой войны здесь располагалась фабрика по производству вооружений, на которой работали спасенные евреи после ликвидации Краковского гетто и закрытия предприятий Шиндлера в Польше. Затем завод стал филиалом концлагеря "Гросс-Розен".

В экспозиции особое внимание уделяется работницам-женщинам. Она рассказывает, в том числе, о дизайнерах, которые, пережив Холокост, должны были начинать свою карьеру заново и добиваться признания.

Фабрика была объявлена памятником культуры в 2016 году – тогда она лежала в руинах. Реставрационные работы продолжались несколько лет, все это время собиралась будущая экспозиция, которая затем была выставлена во временном помещении

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 09 мая 2025

В Германии на 104-м году жизни умерла Марго Фридлендер, пережившая Холокост
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 30 апреля 2025

Трамп исключил мужа Харрис из состава попечительского совета Музея Холокоста
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 апреля 2025

В возрасте 110 лет умерла Нехама Гроссман, старейшая израильтянка, пережившая Холокост