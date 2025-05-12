Закрыто генконсульство России в Кракове, МИД РФ обещает дать "адекватный ответ"

Власти Польши приняли решение о закрытии генерального консульства Российской Федерации в Кракове. Как сообщается, причиной этого стали диверсионные акции со стороны России, в частности, поджог торгового центра в Варшаве в мае 2024 года.

"В связи со свидетельствами, что спецслужбы России были причастны к возмутительной диверсии в торговом центре, я принял решение отозвать согласие на функционирование консульства Российской Федерации в Кракове", – сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Варшава продолжает сознательно обрушать отношения, действуя против интересов граждан. Адекватный ответ на эти неадекватные шаги последует вскоре", – прокомментировала новости пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова.

В ночь на 12 мая 2024 года произошел крупный пожар в торговом центре, расположенном на севере Варшавы. Выгорело около 80% комплекса, на территории которого было 1400 магазинов. Огонь занялся сразу в нескольких местах, а установленная в здании система пожаротушения не сработала. На борьбу с возгоранием было направлено 50 пожарных расчетов.