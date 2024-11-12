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Мир

Зеленский: в Курской области ВСУ противостоят 50000 российских солдат

время публикации: 12 ноября 2024 г., 11:25 | последнее обновление: 12 ноября 2024 г., 11:29

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад командующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского о положении на фронте. Особое внимание было уделено Кураховскому направлению в Донецкой области и Курской области.

"Там наши ребята сдерживают достаточно значительную группировку российских войск – 50 тысяч личного состава армии оккупанта, которые благодаря Курской операции не могут быть направлены на другие направления ударов России на нашей территории", – сказал глава государства.

Дав высокую оценку ударам, которые украинская армия наносит по российским тылам и арсеналам, Зеленский вновь призвал западных союзников снять ограничения на дальность применения ракет и дронов при ударах по целям в России.

Согласно сводке генштаба ВСУ, обстановка на Кураховском направлении сложная: "Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов и наносят врагу значительные

Мир
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