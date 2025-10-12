Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1327-й день войны

Минобороны РФ 12 октября 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В сегодняшнем отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Павловка, Варачино, Новая Сечь и Садки Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск и Бологовка Харьковской области. ВСУ потеряли более 160 военнослужащих и восемь пикапов. Уничтожены два склада боеприпасов и шесть складов материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, центра спецназначения ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Московка, Прокоповка, Купянск Харьковской области, Ямполь, Новоселовка, Дробышево и Ставки Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины HMMWV производства США, бронеавтомобиль "Oncilla" польского производства, 23 автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана". Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение подразделениям семи механизированных, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Плещеевка, Иванополье, Степановка, Константиновка, Северск, Платоновка и Краматорск Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 185 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов, а также три склада горючего и материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, танковой, четырех механизированных, воздушно-десантной, штурмовой, десантно-штурмовой, егерской, бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Красный Кут, Василевка, Новопавловка, Гришино, Торецкое, Димитров и Красноармейск Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 550 военнослужащих, танк и шесть автомобилей. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новониколаевка, Полтавка, Привольное, Успеновка Запорожской области, Вишневое и Даниловка Днепропетровской области. Противник потерял до 305 военнослужащих, танк, десять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике, тяжелой механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Приморское, Ивановка, Новоандреевка Запорожской области, Антоновка и Степовое Херсонской области. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, пять станций радиоэлектронной борьбы и склад военно-технического имущества. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 72 беспилотных летательных аппарата самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 89600 беспилотных летательных аппаратов, 631 зенитный ракетный комплекс, 25472 танка и других боевых бронированных машин, 1598 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30381 орудие полевой артиллерии и миномет, 43755 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 132600 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих (в апреле в интервью CBS он признал гибель "до 100 тысяч" военнослужащих), около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 160 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).