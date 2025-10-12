Афгано-пакистанский конфликт: ВВС талибов нанесли удар по Лахору

Афганские ВВС нанесли удар по пакистанскому городу Лахор, расположенному на значительном удалении от границы двух стран. Афганская сторона утверждает, что были атакованы позиции армии Пакистана и объекты террористической группировки "Исламское государство".

Правительство талибов также сообщило об ударах по пакистанским войскам в горных районах на севере страны. Как утверждается, речь идет об ответе на нарушение Пакистаном воздушного пространства Афганистана и бомбардировке рынка на афганской территории.

Стороны обвиняют друг друга в содействии террору. Пакистан объявил о захвате 19 афганских пограничных пунктов, которые талибы использовали для осуществления атак на территории соседнего государства. Афганистан – о десятках захваченных пакистанских блокпостов. В ходе военных действий используется артиллерия.

Министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви назвал афганский удар неспровоцированным. По его словам, пострадали мирные жители. Он обещал дать жесткий ответ на действия талибов.