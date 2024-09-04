В Дании на антиизраильской демонстрации задержана Грета Тунберг

Полиция Дании задержала шведскую активистку Грету Тунберг, которая принимала участие в антиизраильской демонстрации, проходившей у университета Копенгагена. Манифестанты, которых было около 20 человек, попытались перекрыть вход, шесть человек задержали.

Незадолго до ареста Грета опубликовала в социальных сетях фото демонстрантов. Его сопровождала подпись: "Мы здесь, потому что другие методы: диалог, демонстрации, трехлетняя кампания не заставили университет согласиться на требование объявить академический бойкот".

В последнее время Тунберг значительно активнее занимается поддержкой палестинских боевиков, чем борьбой с глобальными изменениями климата. Часть ее сторонников сообщила, что разрывает связи с Гретой из-за ее антиизраильской позиции.