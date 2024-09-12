На Вьетнам обрушился супертайфун "Яги", сотни погибших и пропавших без вести

Около 200 человек погибли и 145 считаются пропавшими без вести во Вьетнаме, по которому нанес удар тайфун "Яги". Еще 800 человек получили травмы. В некоторых районах Ханоя отключено электричество, проведена эвакуация жителей.

"Яги" – самый мощный тайфун, с которым за последние десятилетия столкнулась Юго-Восточная Азия. Несмотря на то, что скорость ветра, достигавшая 150 километров в час, снизилась, на севере Вьетнама продолжаются проливные дожди, приводящие к оползням.

Уровень воды в протекающей через Ханой реке Хонгха – самый высокий за два десятилетия. Причинен ущерб расположенным в ее долине промышленным предприятиям, что повлечет за собой нарушение цепочек поставок производимых во Вьетнаме товаров.